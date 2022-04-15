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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 08:38

Французский футболист "Локомотива" Изидор заявил, что не собирается покидать Россию

ФИФА ранее позволила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами и заключать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор заявил, что в ближайшее время не собирается покидать Россию. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из "Локомотива". Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить", — сказал Изидор.

В январе форвард перешёл в "Локомотив" из "Монако". Его контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2026 года. В составе столичного клуба он уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав одну результативную передачу.

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имели право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб имел право подписать краткосрочные контракты с одним или двумя футболистами из РПЛ.

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