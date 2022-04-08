"Тебя тут кормили": Футболист Глушаков посоветовал уезжающим из России легионерам не критиковать страну
ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с клубами России в одностороннем порядке и подписывать до 30 июня соглашения за рубежом.
Футболист подмосковных "Химок" Денис Глушаков считает, что уезжающие из России легионеры не должны выступать с критикой нашей страны. Об этом сообщает "Чемпионат".
"У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед. Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли. Это неправильно. Каждый может уходить и двигаться дальше, жизнь на этом не останавливается", — сказал Глушаков.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Иностранные клубы имели право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб имел право подписать краткосрочные контракты с одним или двумя футболистами из РПЛ.
ФК "Химки"