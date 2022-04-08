"Тебя тут кормили": Футболист Глушаков посоветовал уезжающим из России легионерам не критиковать страну

"У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед. Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли. Это неправильно. Каждый может уходить и двигаться дальше, жизнь на этом не останавливается", — сказал Глушаков.