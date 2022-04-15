Во Владивостоке прошёл концерт "Zа мир без нацизма!" в поддержу президента и "Операции Z"

На сцене выступил ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, который исполнил как всем известные отечественные песни, так и современные композиции.

На центральной площади Владивостока прошёл масштабный концерт в рамках всероссийской акции "Zа мир без нацизма!" в поддержку президента России Владимира Путина и "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы собрались, чтобы поддержать воинов Российской армии, которая всегда стояла на защите Отечества и народа. Сегодня наши солдаты и офицеры самоотверженно выполняют свой воинский долг, борясь с нацистами на Украине. Российская армия — мощная сила, стоящая на стороне правды", — выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На площади собралось более 5000 горожан, а на сцене выступил ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Коллектив исполнил как известные отечественные песни, так и современные композиции, в том числе посвящённые событиям в Донбассе.

Кроме песен артисты показали танцевальные и акробатические номера, а между выступлениями на большом экране транслировались патриотические ролики в поддержку спецоперации.