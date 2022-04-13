В российских городах стартовал масштабный автопробег в поддержку ВС РФ и президента

Согласно плану организаторов, отправными точками заезда станут Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Завершится мероприятие 9 Мая на Мамаевом кургане в Волгограде.

Начало автопробега в Благовещенске, откуда водители отправляются в Хабаровск. Видео © Предоставлено Лайфу

В России стартовал масштабный автопробег в поддержку Российской армии, действий президента страны Владимира Путина, а также "человека труда". Одна из самых масштабных акций организована Федерацией независимых профсоюзов России и проходит под лозунгами "Za мир! Труд! Май!", "Zа мир без нацизма!" с 12 апреля по 9 мая 2022 года.

Так, колонна из 60 автомобилей от Амурской области отправилась из Благовещенска в Хабаровск. Перед стартом на площади прошёл митинг, где участников приветствовали заместитель председателя правительства области Андрей Дюмин и мэр города Олег Имамеев.









Поддержали акцию и во Владивостоке. Колонна из пяти автомобилей также выехала в сторону Хабаровска. Участников поприветствовали председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков, депутат Госдумы от Приморья, секретарь ФНПР Виктор Пинский, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Старт автопробега во Владивостоке. Фото © VK / Профсоюзы Кубани

Согласно плану организаторов, отправными точками пробега станут Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Профсоюзные автоколонны пройдут через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. 1 Мая — в День солидарности трудящихся — участники автопробега встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 Мая объединённая профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане состоятся масштабные мероприятия, посвящённые Дню Победы.