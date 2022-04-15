Сдавшийся морпех ВСУ рассказал, что сложил оружие из-за бессмысленности сопротивления
При этом, по словам военного, командиры не препятствовали сдаче в плен и тоже согласились. Он отметил, что у бойцов заканчивалась провизия, вода, снаряды и патроны.
Морские пехотинцы ВМС Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе, так как поняли, что сопротивление бессмысленно. Об этом журналистам рассказал один из пленных военных Евгений.
"Бессмысленно было дальше сопротивляться. Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились", — сказал он.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в плен российским военнослужащим в Мариуполе сдались 1026 морпехов ВСУ. В ведомстве уточнили, что 151 раненому из 36-й бригады морской пехоты была оказана медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу. Уже на следующее утро стало известно, что число сдавшихся морпехов ВСУ выросло до 1350. Среди сложивших оружие также оказался британский наёмник Эйден Эслин.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency