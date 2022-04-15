Сдавшийся морпех ВСУ рассказал, что сложил оружие из-за бессмысленности сопротивления

При этом, по словам военного, командиры не препятствовали сдаче в плен и тоже согласились. Он отметил, что у бойцов заканчивалась провизия, вода, снаряды и патроны.

Морские пехотинцы ВМС Украины сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе, так как поняли, что сопротивление бессмысленно. Об этом журналистам рассказал один из пленных военных Евгений.