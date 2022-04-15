"Мы мясо, нас бы никто не вытягивал": Сдавшиеся морпехи ВСУ рассказали, как командование угрожало расстрелом за отказ воевать

Бойцы поблагодарили за оказываемую им медицинскую помощь. Один из них признался, что в плену всё на самом деле "лучше, чем думали".

Сдавшиеся в плен в Мариуполе морпехи ВСУ рассказали, как их бросило командование. Видео © Предоставлено LIFE

Морпехи из 36-й бригады Вооружённых сил Украины, которые сдались в плен в Мариуполе, рассказали, что во время боевых действий командование бросило их. Один из военных и вовсе назвал бойцов мясом для руководства, поэтому, считает он, никто бы их с поля боя не вытащил.

"Наши непосредственные командиры нам пытались что-то говорить, нас поддерживать, а наше командование вообще непонятно как-то поступает", — рассказал один из сложивших оружие украинских военных.

По его словам, командование с бригадой обращалось очень плохо. Сам мужчина поблагодарил российских военных и медиков, которые спасли его. Другой же поделился, что морпехи воевать не хотели, но высшее начальство пригрозило им расстрелом, если они соберутся уходить. По его словам, украинские военные не знали, как покинуть поле боя. У начальства имелся вертолёт, но вышестоящие заявили, что будут отправлять только своих.

"Мы мясо, нас бы никто и не вытягивал. Карт не было. Сказали, куда видишь, туда и иди", — поделился ещё один военный.

Боец отметил, что если начальство решило куда-то отправить, то в таком случае выбора нет и нужно слушаться. Он добавил, что после того, как вылечится, возвращаться в строй не собирается. Другой морпех заявил, что в него стреляли свои же украинские войска, после чего у него остались ранения. Однако на вопрос корреспондентов "Почему?" мужчина ответить не смог.

Ещё один военный 36-й бригады ВСУ рассказал, что после того, как закончатся боевые действия на Украине, планирует "вернуться домой, забыть этот кошмар" и армию. По его словам, сопротивляться на поле боя уже не имело смысла, поскольку у морпехов заканчивались вода и провизия, а начальство им не помогало.