МО: ВС РФ предотвратили попытку ВСУ нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, украинские военные нанесли удар по ней двумя "Точками-У". Однако обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО.

Вооружённые силы России предотвратили попытку киевского режима нанести ракетный удар по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Около семи часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесён удар двумя тактическими ракетами "Точка-У", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

По его словам, обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО, при этом осколки одной из них упали на населённый пункт Новая Каховка. В результате были ранены женщина и ребёнок, в настоящее время они доставлены в больницу. Также были повреждены здания детского сада и жилые дома, добавил Конашенков.