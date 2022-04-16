Захарова ждёт ответа Джонсона на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев

По её мнению, глава кабмина наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества, а Лиз Трасс расскажет, что граждане этой страны в принципе там делали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публичное заявление жены задержанного на Украине лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором она предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев.