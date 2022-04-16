Захарова ждёт ответа Джонсона на призыв жены Медведчука о его обмене на британцев
По её мнению, глава кабмина наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества, а Лиз Трасс расскажет, что граждане этой страны в принципе там делали.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публичное заявление жены задержанного на Украине лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором она предложила обменять её супруга на двух пленённых британцев.
"Съездивший недавно в Киев премьер Великобритании Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", — написала Мария Захарова в телеграм-канале.
Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение своего лидера. Когда именно был задержан Медведчук, неизвестно. Накануне супруга политика заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить её мужа.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ