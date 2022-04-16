Сопровождали вертолёты: Минобороны впервые вывезло беженцев из города Изюма
До границы по территории Украины также следователи машины военной полиции. В автобусах были в основном женщины, дети и пожилые люди. Некоторые везли с собой домашних питомцев.
Автобусы с беженцами из Изюма едут в сторону Белгородской области. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России впервые организовало эвакуацию около сотни человек, в том числе десяти детей, из города Изюма Харьковской области Украины. Автобусная колонна прибыла в Белгородскую область.
До границы по территории Украины колонну сопровождали российские военные вертолёты и машины военной полиции. В автобусах были в основном женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На территорию России беженцы попали через пункт пропуска Вериговка – Чугуновка.
Согласно опубликованным кадрам, беженцам оказывали помощь сотрудники МЧС, на территории РФ их обеспечили горячим питанием. Одна из пожилых женщин почувствовала себя плохо, российские медики оказали ей помощь.
Ранее Лайф рассказывал, что военные ДНР вывезли из-под обстрелов ВСУ в Никольском женщину на девятом месяце беременности. После эвакуации она родила. Сейчас новорождённая малышка и её мама в безопасности, но старший ребёнок и бабушка остаются в посёлке.
Минобороны РФ