Сопровождали вертолёты: Минобороны впервые вывезло беженцев из города Изюма

До границы по территории Украины также следователи машины военной полиции. В автобусах были в основном женщины, дети и пожилые люди. Некоторые везли с собой домашних питомцев.

Автобусы с беженцами из Изюма едут в сторону Белгородской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России впервые организовало эвакуацию около сотни человек, в том числе десяти детей, из города Изюма Харьковской области Украины. Автобусная колонна прибыла в Белгородскую область.

До границы по территории Украины колонну сопровождали российские военные вертолёты и машины военной полиции. В автобусах были в основном женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На территорию России беженцы попали через пункт пропуска Вериговка – Чугуновка.

Согласно опубликованным кадрам, беженцам оказывали помощь сотрудники МЧС, на территории РФ их обеспечили горячим питанием. Одна из пожилых женщин почувствовала себя плохо, российские медики оказали ей помощь.