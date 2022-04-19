Использовали ракеты "воздух – поверхность": Минобороны показало кадры боевого применения Су-34 в ходе "Операции Z"

В ведомстве подчеркнули, что вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях. Перед этим техника проходит комплексную подготовку.

Боевое применение бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры боевого применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что боевые вылеты самолётов оперативно-тактической авиации осуществляются с оперативных аэродромов. Средства истребительной и бомбардировочной авиации используют высокоточные ракеты и корректируемые боеприпасы. В частности, ракеты Х-29 класса "воздух – поверхность", предназначенные для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всех систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолётов и подвеску авиационных средств поражения. Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях.