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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 07:25
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Использовали ракеты "воздух – поверхность": Минобороны показало кадры боевого применения Су-34 в ходе "Операции Z"

В ведомстве подчеркнули, что вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях. Перед этим техника проходит комплексную подготовку.

Боевое применение бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры боевого применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что боевые вылеты самолётов оперативно-тактической авиации осуществляются с оперативных аэродромов. Средства истребительной и бомбардировочной авиации используют высокоточные ракеты и корректируемые боеприпасы. В частности, ракеты Х-29 класса "воздух – поверхность", предназначенные для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всех систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолётов и подвеску авиационных средств поражения. Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях.

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Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении пунктов дислокации нацбатов в Ясеновом и Срибном. За день были ликвидированы склады техники в селе Повстанском Одесской области и Новоелизаветовке, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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