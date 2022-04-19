Басурин: Специальные группы приступили к штурму "Азовстали" в Мариуполе
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики уточнил, что эта задача частично начала выполняться. Для этого были специально подобраны штурмовые группы.
Специальные группы начали штурмовать территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе", — сказал он.
Ранее командир батальона "Восток" Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по "Азовстали". Военнослужащий отметил, что толчок от взрывной волны чувствуется даже в километре от места попадания.
VK / Эдуард Басурин