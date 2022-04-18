Клинцевич заявил о попытках Зеленского избежать военного трибунала
Кроме того, он подчеркнул, что разгром украинской группировки под Донецком является "ключевым морально-психологическим и физическим ударом" по Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается избежать военного трибунала, проводя двойную политику в отношении нацбатальонов, оказавшихся заблокированными ВС России и ДНР на территории "Азовстали" в Мариуполе. Об этом в беседе с Ura.ru заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.
Двойственность, согласно оценке Клинцевича, состоит в том, что Киев дал распоряжение расстреливать всех, кто будет сдаваться, а Зеленский заявил о самостоятельности нацбатальонов в принятии решений.
"Я думаю, президент Украины специально переложил ответственность на нацбатальоны, чтобы можно было потом сказать, что они сами приняли решение и мы их понимаем. Он создаёт себе условия для военного трибунала, чтобы можно было оправдаться", — сказал он.
Кроме того, Клинцевич подчеркнул, что разгром украинской группировки под Донецком является "ключевым морально-психологическим и физическим ударом" по Незалежной. Он считает, что последствия этого будут катастрофическими, "так как восстановить моральный дух бойцов будет невозможно".
Напомним, что вчера в шесть часов утра по местному времени ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться, так как завод окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт. По данным Минобороны России, Украина приказала засевшим на предприятии боевикам расстреливать товарищей на месте за решение сдаться в плен.
ТАСС / ZUMA