Клинцевич заявил о попытках Зеленского избежать военного трибунала

Кроме того, он подчеркнул, что разгром украинской группировки под Донецком является "ключевым морально-психологическим и физическим ударом" по Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается избежать военного трибунала, проводя двойную политику в отношении нацбатальонов, оказавшихся заблокированными ВС России и ДНР на территории "Азовстали" в Мариуполе. Об этом в беседе с Ura.ru заявил лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

Двойственность, согласно оценке Клинцевича, состоит в том, что Киев дал распоряжение расстреливать всех, кто будет сдаваться, а Зеленский заявил о самостоятельности нацбатальонов в принятии решений.

"Я думаю, президент Украины специально переложил ответственность на нацбатальоны, чтобы можно было потом сказать, что они сами приняли решение и мы их понимаем. Он создаёт себе условия для военного трибунала, чтобы можно было оправдаться", — сказал он.