В ЛНР рассказали о столкновениях в рядах ВСУ из-за отказа расстреливать мирных жителей

Такая стычка произошла в Рубежном. Причём после невыполнения приказа у военных отобрали оружие и отправили в подвал под стражу.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о вражде между украинскими военнослужащими. По его словам, ряды ВСУ крайне неоднородны, пишет RT.

"Я общался с пленёнными военнослужащими вооружённых формирований Украины (ВФУ), и здесь их нужно делить на некоторые категории. Есть те, которые отмобилизированы, и они не хотели воевать, но их обманным путём затянули на линию боевого соприкосновения. Как правило, такие люди сдаются в первую очередь", — сказал Марочко в стриме "Летучка".

Ещё одна категория украинских военных — те, кто служит по контракту более года и редко сдаётся в плен. По словам Марочко, такие боевики тоже складывают оружие, но в гораздо меньшем количестве. Причём для того, чтобы перейти на сторону РФ и ДНР, некоторым из них приходилось ликвидировать своих командиров, которые категорически запрещали сдаваться в плен.

А третья категория — так называемые наёмники, радикалы и нацисты. В этом случае совсем всё плохо, отметил Марочко. У таких личностей в голове дурман и абсолютно нет понимания происходящего. Они выступают в роли заградотрядов на линии боевого соприкосновения, причём часто становятся жертвами самих бойцов ВСУ.

Кроме того, представитель НМ отметил, что между ВФУ и националистами часто происходят стычки и противостояния. Например, как рассказывал один из военнопленных, в Рубежном они пытались заставить солдат ВСУ расстрелять около 30 мирных граждан. Причём после отказа отобрали оружие и отправили в подвал под стражу.