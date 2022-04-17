Пленный боец ВСУ рассказал, как командиры собрали их в "Урал" и отвезли сдаваться силам ДНР

По мнению другого военнопленного, если бы это произошло ещё раньше, то можно было бы избежать многих жертв, причём с обеих сторон.

Пленные украинские боевики. Видео © Telegram / МВД ДНР

МВД Донецкой Народной Республики опубликовало кадры с украинскими военными, которые сложили оружие и сдались в плен. Причём, по словам одного из бойцов, решение назревало давно, потому что "не должно быть войны".

"Командиры сказали всем сдаваться, потому что выбора нет, лучше жить, чем воевать. У нас никто не воевал толком, не стрелял никто. Я думаю, что это правильное, конечно, решение: зачем воевать против таких же самых, как и мы? Никто не грубит, не бьют, всё нормально", — сказал один из пленных.

Как рассказал молодой украинский военнослужащий, силы ДНР просто погрузили всех в "Урал", сказав, что едут сдаваться. Он также добавил, что отслужил полгода, а идти воевать не хотел вообще: "Пришла повестка, подписал контракт, и такое случилось". По мнению ещё одного военнопленного, если бы это произошло ещё раньше, то можно было бы избежать многих жертв. Кроме того, он отметил, что не чувствует какой-то ненависти, а отношение у бойцов ДНР к ним хорошее.