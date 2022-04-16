Военный эксперт Евсеев назвал условие, при котором бойцы ВСУ массово сложат оружие

А сдача в плен украинских морпехов в Мариуполе, по его мнению, является показателем того, что "умирать за преступный киевский режим никто не хочет".

Вооружённые силы России должны уничтожить "заградотряды" из националистов, которые не позволяют украинским военнослужащим сдаться в плен. Такое заявление сделал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Поэтому при организации котлов нужно в первую очередь уничтожать националистические структуры, потому что иначе сдача в плен невозможна. Нужно вести переговоры с командирами воинских частей, чтобы уменьшить число потерь… Нужно решить вопросы с тем, что в годы Великой Отечественной войны называлось заградотрядами НКВД. При окружении их нужно уничтожать в первую очередь", — рассказал он в интервью изданию "Украина.ру" и подчеркнул, что только в случае уничтожения нацбатальонов возможно массовое сложения оружия ВСУ.