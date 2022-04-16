По его словам, задолженность Незалежной перед европейскими и американскими политиками растёт в геометрической прогрессии.

Военная поддержка, которую оказывают западные страны Украине, в действительности приносит выгоду им самим, а Киев загоняет в долговую яму. Об этом рассказал военный аналитик Драго Боснич в публикации на портале InfoBrics.

"Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов", — отметил он.

Иностранное оружие, как считает специалист, не способно изменить текущую ситуацию из-за проблем с обучением бойцов ВСУ. Боснич подчеркнул, что США заставляют страны ЕС отказаться от советского оружия и тем самым разрывают, "возможно, последние связи с Москвой" этих государств.