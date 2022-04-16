Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Украине "не то" оружие
Он потребовал предоставить вооружённым силам Незалежной все необходимые вооружения "сейчас, а не через месяц".
Оружие, которое Европа поставляет Украине, совсем не то, о котором изначально просила страна. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго", — написал он в своём твиттере.
Подоляк также потребовал предоставить Украине все необходимые вооружения уже "сейчас, а не через месяц".
Как ранее писал Лайф, вооружение на Украину поставляется из 25 стран, в том числе из 21 государства – члена НАТО. Также известно о подготовке иностранными военными инструкторами украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям.