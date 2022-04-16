Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Украине "не то" оружие

Он потребовал предоставить вооружённым силам Незалежной все необходимые вооружения "сейчас, а не через месяц".

Оружие, которое Европа поставляет Украине, совсем не то, о котором изначально просила страна. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго", — написал он в своём твиттере.

Подоляк также потребовал предоставить Украине все необходимые вооружения уже "сейчас, а не через месяц".