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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 14:57
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Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Украине "не то" оружие

Он потребовал предоставить вооружённым силам Незалежной все необходимые вооружения "сейчас, а не через месяц".

Оружие, которое Европа поставляет Украине, совсем не то, о котором изначально просила страна. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго", — написал он в своём твиттере.

Подоляк также потребовал предоставить Украине все необходимые вооружения уже "сейчас, а не через месяц".

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Как ранее писал Лайф, вооружение на Украину поставляется из 25 стран, в том числе из 21 государства – члена НАТО. Также известно о подготовке иностранными военными инструкторами украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям.

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