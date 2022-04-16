Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине

Он привёл примеры трагедии в Буче и Краматорске. Там иностранные журналисты не стали разбираться в происходящем, а сразу обвинили Москву.

В местах провокаций на Украине, которые устраиваются с целью обвинить Россию в расстреле мирных жителей, первыми всегда оказываются британские журналисты. О таком наблюдении рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью индийскому телеканалу India Today.

"Мы, к сожалению, сталкиваемся со множеством военных преступлений, со множеством провокаций со стороны Украины. Вы также слышали о городе Буче и недавних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в этих местах провокаций, — британские, это был [телеканал] Sky News", — пояснил он.