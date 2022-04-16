Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине
Он привёл примеры трагедии в Буче и Краматорске. Там иностранные журналисты не стали разбираться в происходящем, а сразу обвинили Москву.
В местах провокаций на Украине, которые устраиваются с целью обвинить Россию в расстреле мирных жителей, первыми всегда оказываются британские журналисты. О таком наблюдении рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью индийскому телеканалу India Today.
"Мы, к сожалению, сталкиваемся со множеством военных преступлений, со множеством провокаций со стороны Украины. Вы также слышали о городе Буче и недавних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в этих местах провокаций, — британские, это был [телеканал] Sky News", — пояснил он.
По его словам, представители этого же СМИ находились и в Краматорске. Оттуда они вели эфир после попадания ракеты "Точка-У" в толпу горожан, сразу обвинив Россию, хотя этот тип оружия числится на вооружении Украины.
Напомним, трагедия в Краматорске произошла 8 апреля. По городу был совершён удар "Точкой-У", обломки которой упали недалеко от вокзала. В результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100. Недавно в ДНР возбудили дело против командира ВСУ Ярошевича из-за ракетного удара по Краматорску. По версии следователей республики, именно он отдал приказ произвести обстрел города из "Точки-У".
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ТАСС / Сергей Бобылев