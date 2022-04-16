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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 14:36
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"Он в смертельной опасности": Жена Медведчука попросила наследного принца Саудовской Аравии помочь с его обменом

Марченко отметила, что киевские власти держат оппозиционера в заключении в нечеловеческих условиях по политическим мотивам.

Жена задержанного на Украине лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко записала ещё одно видео с просьбой помочь в освобождении её супруга. В этот раз она обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману Аль Сауду с просьбой поспособствовать обмену британских пленных на её мужа.

"Ваше Королевское Высочество, ваша страна и лично вы исторически поддерживаете близкие отношения с Великобританией, и у вас есть возможность повлиять на решения, принимаемые в Лондоне. Вы могли бы использовать эти связи и попросить [британского премьер-министра] Бориса Джонсона повлиять на президента [Украины Владимира] Зеленского, чтобы помочь обменять моего мужа на британских подданных, которые были взяты в плен российскими войсками и силами ДНР", — сказала она в видеообращении на английском языке.

Марченко отметила, что киевские власти держат её мужа в заключении в нечеловеческих условиях по политическим мотивам, а также добавила, что его жизнь находится в смертельной опасности.

Жена Медведчука предложила обменять его на двух пленённых британцев
Жена Медведчука предложила обменять его на двух пленённых британцев

Напомним, фотография закованного в наручники Виктора Медведчука появилась в телеграм-канале президента Украины 12 апреля. Позже Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на украинских военнопленных. Однако в МВД Незалежной посчитали преждевременным это решение своего лидера. Когда именно был задержан Медведчук, неизвестно. Накануне она заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не отреагировал на просьбу освободить её мужа.

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Youtube / Оксана Марченко

Николь Вербер
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