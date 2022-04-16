Освобождённую бойцами России и ДНР украинскую воинскую часть в Мариуполе показали на видео

Боеприпасов здесь осталось мало. Видимо, большинство из них националисты успели расстрелять.

Такой увидели воинскую часть ВСУ в Мариуполе бойцы ДНР и России после её успешного штурма. Видео © Телеканал "Звезда"

Полуразрушенные здания и остатки оружия, которое унести с собой украинские военные не смогли, — такой увидели воинскую часть ВСУ в Мариуполе бойцы ДНР и России после её успешного штурма. Видео с территории публикует телеканал "Звезда".

Боеприпасов здесь осталось немного. Судя по всему, украинские военнослужащие почти всё расстреляли. В основном на складах были обнаружены заряды к советскому оружию, теперь они перейдут к солдатам ДНР. Из этой части националистов выбивали несколько дней. Жители рядом стоящих многоэтажек рассказывают о том ужасе, который им пришлось пережить, пока ВСУ занимали территорию. Горожане вспоминают, как украинские военные обходились с ними и выгоняли из домов.

"Жителей дома там половина уже уехала, половина сидела в подвале. Я ещё в подвал бабушек хотела забрать. Подвал тоже подожгли. Как можно было поджечь? Это только специально подожгли подвал... Выгнали они всех, сказали: сейчас будет самолёт лететь, будет стрелять. Но самолёта не было. Они подожгли и пошли", — поделилась местная жительница Неля Ильина.

О занятой подразделениями ДНР и РФ воинской части известно то, что во время штурма Мариуполя здесь располагался один из центров распределения войск. Отсюда националисты отправлялись прямиком к границам Донбасса, откуда обстреливали мирное население республик.