Глава Минфина Украины оценил падение ВВП из-за "Операции Z"

Делать окончательные прогнозы ещё рано, ведь всё зависит от дальнейшего влияния ситуации на экономическую активность предпринимателей и граждан, отметил министр.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко считает, что ВВП Незалежной может снизиться на 30–50 процентов из-за российской специальной военной "Операции Z".

"Оценки Всемирного банка, Министерства экономики и наши совпадают: от 30 до 50% ВВП могут быть потеряны", — сказал министр в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По мнению министра, давать окончательные оценки ещё рано, ведь всё зависит от хода боевых действий и дальнейшего влияния ситуации на экономическую активность предпринимателей и граждан.