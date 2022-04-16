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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 14:22

Глава Минфина Украины оценил падение ВВП из-за "Операции Z"

Делать окончательные прогнозы ещё рано, ведь всё зависит от дальнейшего влияния ситуации на экономическую активность предпринимателей и граждан, отметил министр.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко считает, что ВВП Незалежной может снизиться на 30–50 процентов из-за российской специальной военной "Операции Z".

"Оценки Всемирного банка, Министерства экономики и наши совпадают: от 30 до 50% ВВП могут быть потеряны", — сказал министр в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По мнению министра, давать окончательные оценки ещё рано, ведь всё зависит от хода боевых действий и дальнейшего влияния ситуации на экономическую активность предпринимателей и граждан.

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Ранее всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 45,1%. А в целом по региону Европы и Центральной Азии ожидается спад в 4,1%, что в два раза превышает последствия пандемии CoViD-19 в 2020 году.

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Pexels

Николь Вербер
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