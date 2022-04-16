В Британии пообещали поддерживать Киев, несмотря на санкции России

Там заявили, что Лондон и его международные партнёры едины в осуждении действий Москвы на Украине.

В МИД Соединённого Королевства заявили, что Лондон продолжит поддерживать украинские власти даже после того, как Россия ввела запрет на въезд британских министров на свою территорию, сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Британии.

По словам представителя ведомства, Соединённое Королевство и её международные партнёры солидарны в осуждении действий России на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что государство по-прежнему полно решимости поддерживать Украину.