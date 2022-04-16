Россия отправила Чехии ноту протеста из-за передачи советского оружия третьим странам

Министр иностранных дел Ян Липавский заявил о том, что Прага не будет реагировать на предупреждение Москвы о недопустимости реэкспорта военной техники в другие государства.

Российская Федерация отправила Чехии ноту по поводу передачи советского оружия третьим странам. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"В МИД поступила нота о том, что мы якобы не имеем права поставлять оружие советского производства в третьи страны без разрешения России", — приводит слова главы МИД агентство České noviny.

По словам Липавского, Прага не будет реагировать на соответствующее предупреждение. Министр считает такое замечание необоснованным, ведь договорные обязательства республики не запрещают вывоз из неё вооружения.

Чехия предоставляет Украине оружие и другую боевую технику. По данным агентства на 6 апреля, общая военная поддержка Киева Прагой составила 1,1 миллиарда крон.