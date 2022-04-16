Политолог Светов уличил Зеленского в попытке скрыть значительные потери ВСУ

Глава Незалежной умалчивает и о мирных гражданах, которых националисты использовали в качестве заградительного живого щита, отметил эксперт.

Политолог Юрий Светов выразил мнение, что президент Незалежной Владимир Зеленский умышленно скрывает реальные потери украинских войск за время "Операции Z".

"Зеленский аккуратно сказал, что помимо трёх тысяч погибших — ещё 10 тысяч раненых и ещё не известно, сколько из них выживут. Наверное, стоит, как бы ни было грустно, складывать эти цифры и получать представление о потерях", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "360".

По словам Светова, любая сторона преуменьшает свои потери и преувеличивает потери противника. Однако на фоне сдачи в плен тысячи с лишним морских пехотинцев с пониманием угрозы своей жизни он считает, что речь идёт о гораздо больших погибших в рядах ВСУ. При этом, как заметил политолог, Зеленский говорит только о бойцах ВСУ и умалчивает о мирных гражданах, которых националисты использовали в качестве заградительного живого щита.

Кроме того, эксперт считает, что России следует активно использовать информационные возможности и показывать Западу все издержки, которые несут европейские страны, принимая участие в поставках вооружения на Украину. По его мнению, несмотря на блокаду, "ручейки правды" всё равно достигнут голов европейцев.