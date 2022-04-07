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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 16:21
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Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

Представитель Кремля назвал произошедшее огромной трагедией, однако точное количество погибших и раненых не назвал.

Российская сторона понесла "значительные потери" в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Произошедшее он назвал огромной трагедией.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что 25 марта первый замначальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что с начала военной спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли около 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч — безвозвратные. Потери с российской стороны на тот день составляли в десять раз меньше: к 25 марта погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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