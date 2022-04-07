Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

Напомним, что 25 марта первый замначальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что с начала военной спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли около 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч — безвозвратные. Потери с российской стороны на тот день составляли в десять раз меньше: к 25 марта погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.