5 причин, почему у Европы не получится устроить России второй Афганистан на Украине Оглавление Санкционный бумеранг "Азов" вместо моджахедов Технологическое превосходство России Киевский режим один на один с Армией России Ошмётки Украины В чём просчёт европейских и американских политиков и почему Киев — это не Кабул 80-х годов, разбирают военные эксперты. 63361 63361 Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Страны ЕС намерены затянуть проведение военной операции на Украине, превратив её во второй Афганистан для России. Эта нехитрая мысль практически не скрывается. Европейские политики декларируют новые поставки вооружения Киеву. Однако, как бы ни старались западные государства, ситуация не сравнима с афганским сценарием. Киев — это не Кабул 80-х годов. Москва за прошедшие десятилетия имела возможность оценить исторические уроки, и повтор такого сценария для нас равнозначен самораспаду страны. Военные эксперты перечислили пять причин, почему это невозможно.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге признался, что ЕС не готов к завершению конфликта. Евросоюзу будет сложно смириться с проведением Россией окончательной денацификации Киева, ведь как раз в его нацификацию Запад вкладывался последние 30 лет. Поэтому и последовала формулировка, что ЕС не хочет проигрыша Украины в конфликте с Россией и продолжит её вооружать.

— В этом парламенте мне говорили, что нужно как можно быстрее положить конец конфликту, для чего нужно прекратить вооружать Украину. Но если всё закончится разрушенной и побеждённой страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину, — заявил Боррель.

Санкционный бумеранг

Европейцы намерены повторить успех холодной войны и рассчитывают на воссоздание в России политической ситуации в СССР, аналогичной 1991 году. Собственно, почему Афганистан?

— В 1989 году мы вывели оттуда войска. Наши воины, выполнявшие свой интернациональный долг, оказались не нужны в обществе. Сформированная к тому времени в СССР пятая колонна не просто не радела за страну, а всячески её грабила ради собственной выгоды, распуская министерства и ведомства, выводя войска из стран Варшавского договора. Всему этому способствовала долгая санкционная политика. Сейчас они очень хотят повторить этот сценарий. Но ситуация, как мы видим, совершенно другая. Общество сплочённо, армия — не лишние люди, а герои, ну а санкции, которые они вводят, вредят им не меньше, а то и больше, чем нам, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

"Азов" вместо моджахедов

СССР в Афганистане успешно завершил основные боевые действия в 1983–1984 годах, после этого страна начала отстраиваться. И вот в этот момент при помощи западных разведок было создано движение "Аль-Каида" (запрещено в РФ), которое начало партизанскую войну. Моджахедам начали поставлять оружие, тогда впервые в руки террористов попали переносные ЗРК.

Фото © АТСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

— Сегодня о таком процессе не может быть и речи. Наша армия свою работу выполнит. Сейчас первая фаза завершена, большинство задач, которые были поставлены, — выполнены, войска отведены и перешли ко второму этапу операции. Их цель — разобраться и окончательно демилитаризировать донбасскую группу войск. Нацистов нельзя оттуда выпускать. Но и сидят они там основательно, это, по сути, один большой укрепрайон, залитый сталью и бетоном, громадный Мариуполь. Задача наших войск — прекратить его существование. А вот уже после этого освободившимися силами должно быть продолжено наступление на запад, — пояснил Леонков.

Технологическое превосходство России

Второй Афганистан на Украине невозможен в силу несоразмерного военного потенциала, а также технического и технологического господства России, которое нельзя нивелировать поставками отдельных видов вооружений из стран НАТО.

— Вооружённые силы Украины прекратили своё существование как целостная организация. Фактически мы сражаемся с отдельными, не взаимосвязанными группировками. После их уничтожения и наведения порядка на освобождённой территории начнётся новая фаза операции. Армии РФ предстоит борьба с партизанским подпольем. Решается эта задача примитивно. Если на освобождённой территории действуют отдельные бандформирования, то обозначается периметр, его границы закрываются, и бандформирования методично уничтожаются, в том числе с помощью новейших средств вооружений — например, передвижения фиксируются с БПЛА или спутников. Прислать им груз на выручку извне невозможно, потому что любой самолёт неприятеля, вошедший на нашу территорию, будет сбит. Тут Афганистан просто невозможен, это события другой войны, — рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Киевский режим один на один с Армией России

Захваченная украинская военная техника. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иллюзорная поддержка киевского режима сводится к масштабной информационной войне и поставкам оружия, но в реальности ему приходится бороться с Армией России. Евросоюз заинтересован в том, чтобы эта война длилась как можно дольше. Это ведь ослабляет Россию экономически и политически, а также информационно позволяет Западу преподносить Россию как империю зла. Военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что с 2014 года эта задача поставлена на выполнение. Проблема заключается в том, что силы ЕС воевать не будут, так как потери, которые они смогут понести, слишком большие и не будут оправданы с точки зрения своих граждан, а значит, киевский режим остаётся один.

Ошмётки Украины

— Когда Армия России вернётся в расположения своих частей, минимум Донбасс будет независим от украинской власти, а также окажется потерян юг страны — Херсонская, Николаевская, Запорожская области, и не исключено, что и Одесса. Военные РФ не уйдут, пока эти области не станут свободны от диктата нацистов. От бывшей союзной республики останутся ошмётки. Или не останется ничего. Она не сможет наносить удары по независимым республикам, — считает Дмитрий Литовкин.

При этом, конечно, обязательно найдутся те, кто и такое положение вещей объявит "перемогой". В остальном же без военных соединений стран Евросоюза Украина победить не сможет, слишком неравны потенциалы.

Фото © Shutterstock Почему чиновники киевского режима готовы биться с Россией до последнего украинца? 0 У высшего руководства приготовлены на Западе запасные аэродромы Отрабатывают свои доходы Это уже поколение нацистов

Авторы Никита Юрченко