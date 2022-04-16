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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 21:34
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Зеленский обнародовал официальную версию Киева о потерях армии

Ситуацию он описал с применением слов "мы полагаем" и "сложно сказать". Минобороны России ранее приводило данные, которые в несколько раз превышают озвученные лидером Украины.

Украина за время проведения Россией специальной военной операции потеряла примерно 2,5–3 тысяч военнослужащих убитыми, около 10 тысяч человек ранены. Такие данные привёл президент Владимир Зеленский.

"По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч. У нас 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживут", — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN.

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Лайф напоминает, что 25 марта первый замначальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что с начала военной спецоперации Вооружённые силы Украины потеряли около 30 тысяч человек, из которых 14 тысяч — безвозвратные. К той дате погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 получили ранения.

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Сайт президента Украины

Артем Порвин
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