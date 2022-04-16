Зеленский обнародовал официальную версию Киева о потерях армии

Ситуацию он описал с применением слов "мы полагаем" и "сложно сказать". Минобороны России ранее приводило данные, которые в несколько раз превышают озвученные лидером Украины.

Украина за время проведения Россией специальной военной операции потеряла примерно 2,5–3 тысяч военнослужащих убитыми, около 10 тысяч человек ранены. Такие данные привёл президент Владимир Зеленский.

"По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч. У нас 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживут", — сказал Зеленский в интервью телекомпании CNN.