CNN: США ожидают продолжения конфликта на Украине до конца 2022 года

По данным телеканала, в Вашингтоне не считают, что Москва намерена отказаться от реализации ранее поставленных целей спецоперации.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал союзникам в Евросоюзе, что украинский конфликт может затянуться до конца 2022 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.