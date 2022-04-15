CNN: США ожидают продолжения конфликта на Украине до конца 2022 года
По данным телеканала, в Вашингтоне не считают, что Москва намерена отказаться от реализации ранее поставленных целей спецоперации.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал союзникам в Евросоюзе, что украинский конфликт может затянуться до конца 2022 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
Как отмечает CNN, это говорит о серьёзно изменившихся оценках, которые Вашингтон даёт ситуации на Украине. В начале российской военной операции Соединённые Штаты ожидали её быстрого завершения. В эфире телеканала американские чиновники признаются, что не видят признаков, которые указывали бы на решение властей России отказаться от достижения ранее поставленных на Украине целей.
Как сообщал Лайф, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ подчёркивали, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Вскоре после начала спецоперации средства противовоздушной обороны ВСУ были подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине было введено военное положение.
ТАСС / Сергей Бобылев