Экс-депутат Рады Журавко озвучил единственное условие для завершения конфликта на Украине

Если не поменять антироссийский настрой киевского режима, украинский конфликт будет постоянно возобновляться, несмотря ни на какие мирные договоры и гарантии безопасности, отметил эксперт.

Конфликт на Украине может принять затяжной характер, но главная задача спецоперации — борьба с киевским марионеточным режимом. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В беседе с РИА ФАН бывший парламентарий отметил, что вполне реально разрешить ситуацию гораздо быстрее, а также снизить количество последствий до минимума. Но для этого нужно затронуть политическую систему страны.

"Я скажу только одно: без изменения политической системы Украины преобразовать её, изменить основной, так сказать, стержень развития — превращение Украины в "анти-Россию", невозможно", — уточнил Журавко.

В ином случае украинский конфликт будет постоянно возобновляться, несмотря ни на какие мирные договоры и гарантии безопасности. Экс-депутат также призвал не верить в "гарантии американцев" и прочих западных лидеров, поскольку их политика неизменно будет направлена на разрушение российского общества.

Запад давно перестал скрывать, что сама Незалежная никого не интересует, и, чтобы остановить вооружённый конфликт на Украине, необходимо менять её власть, резюмировал Журавко.