У одного из них в руках заметили саблю. Теперь горожане помогают сотрудникам учреждения собирать остатки экспонатов.

Украинские националисты разорили Мариупольский краеведческий музей. Об этом РИА "Новости" рассказал местный житель Александр Николаевич.

По словам Александра Николаевича, украинские военные какое-то время занимали территорию музея, а после попадания туда снаряда бросили огневые позиции и сбежали. Как выяснилось, многие экспонаты не пережили такого соседства. Очевидно, украинские военные забрали часть музейных ценностей с собой.

"Они здесь сидели тихо, прятались. Я думал, здесь их склады какие-то. Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер. И они видели музейную саблю у украинского военного, с её слов", — сообщил Александр Николаевич.

Сейчас сотрудники музея и местные жители пытаются спасти хотя бы часть экспонатов. Некоторые из них — старинные медные люстры, книги (включая издания XIX века и 1930-х годов) — были спрятаны, но после освобождения музея возвращены сотрудникам.