Стало известно о состоянии раненных при обстреле ВСУ посёлка в Брянской области
Среди них двухлетний мальчик с проникающим ранением головы. Его доставили на лечение в Москву.
Пятеро человек, которые пострадали в результате обстрела ВСУ посёлка Климово Брянской области, остаются в больницах. Состояние двоих оценивается как тяжёлое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы, <…> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжёлое", — уточнил он.
Также опасения врачей вызывает 74-летняя женщина с травматической ампутацией голени. Для неё проводятся телемедицинские консультации со специалистами Минздрава из федеральных центров, добавил Кузнецов.
Напомним, 14 апреля под Брянском подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи и посёлок Климово. В управлении СК России по Брянской области уточнили, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подверглись село Сподарюшино и село Журавлёвка.
ТАСС / Группа VK "Климово_32"