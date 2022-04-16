Стало известно о состоянии раненных при обстреле ВСУ посёлка в Брянской области

Среди них двухлетний мальчик с проникающим ранением головы. Его доставили на лечение в Москву.

Пятеро человек, которые пострадали в результате обстрела ВСУ посёлка Климово Брянской области, остаются в больницах. Состояние двоих оценивается как тяжёлое, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы, <…> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжёлое", — уточнил он.