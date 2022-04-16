Волонтёры #МыВместе отвезли в Харьковскую область более 800 наборов гумпомощи

Жителям села Русская Лозовая раздали долгожданные свежие продукты, предметы первой необходимости, а также детские принадлежности.

Штаб взаимопомощи #МыВместе в Белгородской области собирает гумпомощь в Харьковскую область. Видео предоставлено LIFE

В рамках работы объединённого штаба взаимопомощи #МыВместе в Белгородской области волонтёры отвезли гуманитарную помощь в Харьковскую область.

В связи с большим количеством вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины в Белгородской области Народным фронтом открыт штаб взаимопомощи #МыВместе и склад по формированию гуманитарной помощи. В рамках работы штаба волонтёры отвезли в село Русская Лозовая Харьковской области более 800 наборов гуманитарной помощи. Местным жителям раздали продукты, предметы первой необходимости и детские принадлежности.

Руководитель оперативного штаба #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников рассказал о гуманитарной помощи. Видео предоставлено LIFE

Как рассказал руководитель оперативного штаба #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников, волонтёры, прибывшие из Московской области, за неделю собрали примерно 25 тонн груза. Он отметил, что помощь оказывают волонтёры в том числе из Тамбовской области, а также обратился и к другим добровольцам. По его словам, Белгородская область готова принять у себя всех желающих помочь обществу и заниматься полезным для страны делом.