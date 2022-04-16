"Мы расисты": Папа римский пристыдил Запад за деление беженцев на украинцев и "второй класс"

По его словам, крест страданий несут люди не только в Европе, но и в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Папа Римский Франциск назвал расизмом тот факт, что Запад делит беженцев на украинских и "второй класс". По его словам, украинцам открыты все двери, в то время как беженцы из Африки и Азии могут вообще не допускаться в ЕС.

"Беженцев делят на первый и второй класс — по цвету кожи, в зависимости от того, откуда они — из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты, и это плохо", — посетовал понтифик в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Глава Святого престола признал право стран защищать себя, но при этом указал на то, что люди забыли язык мира. Он также напомнил, что семья Иисуса Христа "тоже мигрировала и бежала в Египет, чтобы избежать смерти". По его словам, крест страданий несут люди не только в Европе, но и в странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии.

Папа Римский Франциск в интервью также осудил поставки Западом вооружений Киеву. Он подчеркнул, что понимает правителей, покупающих оружие, но не оправдывает их. По его словам, это "каинитская" схема войны, а не мирный план.

"Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живём с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за стремления к власти, стремления к безопасности, стремления ко многим вещам", — добавил глава Католический церкви.