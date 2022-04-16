Пушилин заявил, что "Операция Z" продолжится до достижения всех целей

Он подчеркнул, что для Донбасса военные действия России носят освободительный характер.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, которую начала Россия, завершится лишь достижением всех поставленных целей. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу India Today.

"Начатая Россией специальная военная операция, которая для нас является освободительной операцией, будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели", — сказал он.