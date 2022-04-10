Папа римский Франциск призвал установить пасхальное перемирие на Украине
И это время должно использоваться не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить военные действия, а чтобы установить мир путём реальных переговоров, отметил понтифик.
Папа римский Франциск в католическое Вербное воскресенье призвал установить пасхальное перемирие на Украине.
"Сложите оружие, начните пасхальное перемирие", — сказал он в завершение службы на площади Святого Петра в Ватикане, на которой собрались десятки тысяч верующих.
При этом понтифик добавил, что перемирие должно использоваться не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить военные действия, а чтобы установить мир путём реальных переговоров, в том числе и с готовностью пойти на некоторые жертвы ради блага народа.
А ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что россиянам следует сплотиться в такое нелёгкое для страны время, эта подлинная солидарность поможет отразить удары внешних и внутренних врагов. А властям страны предстоятель РПЦ пожелал достойно выдержать испытания, стойко и смиренно неся службу.
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