Жители Молдавии спели на акции против запрета георгиевской ленты

Люди вышли с флагами, символами Дня Победы и плакатами, на которых, в частности, было написано: "Мы чтим память героев".

Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Видео © Twitter / ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Жители Молдавии исполнили трогательные советские песни на акции против запрета георгиевской ленты. Видео с митингов появилось в социальной сети Twitter.

Люди вышли с флагами СССР, георгиевскими лентами и плакатами, на которых было написано "Георгиевская ленточка — символ Победы", "Мы чтим память героев". Акция состоялась в городе Бельцы 15 апреля.



