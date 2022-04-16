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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 12:55
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Жители Молдавии спели на акции против запрета георгиевской ленты

Люди вышли с флагами, символами Дня Победы и плакатами, на которых, в частности, было написано: "Мы чтим память героев".

Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Видео © Twitter / ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

Жители Молдавии исполнили трогательные советские песни на акции против запрета георгиевской ленты. Видео с митингов появилось в социальной сети Twitter.

Люди вышли с флагами СССР, георгиевскими лентами и плакатами, на которых было написано "Георгиевская ленточка — символ Победы", "Мы чтим память героев". Акция состоялась в городе Бельцы 15 апреля.

  • Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Фото © Twitter / Анжелика Россия
    Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Фото © Twitter / Анжелика Россия
  • Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Фото © Twitter / Анжелика Россия
    Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Фото © Twitter / Анжелика Россия

Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Фото © Twitter / Анжелика Россия

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Жительница Молдавии в беседе с Лайфом осудила запрет на георгиевские ленты и День Победы
Жительница Молдавии в беседе с Лайфом осудила запрет на георгиевские ленты и День Победы

Как ранее сообщал Лайф, на днях молдавский парламент принял закон о запрете георгиевской ленты и символов Z и V. Теперь за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию гражданам грозит штраф в размере от 100 до 200 долларов, а юрлицам — до 400 долларов.

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Twitter / Анжелика Россия

Никита Осипов
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