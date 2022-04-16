Жители Молдавии спели на акции против запрета георгиевской ленты
Люди вышли с флагами, символами Дня Победы и плакатами, на которых, в частности, было написано: "Мы чтим память героев".
Митинг жителей Молдавии против запрета георгиевской ленты. Видео © Twitter / ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Жители Молдавии исполнили трогательные советские песни на акции против запрета георгиевской ленты. Видео с митингов появилось в социальной сети Twitter.
Люди вышли с флагами СССР, георгиевскими лентами и плакатами, на которых было написано "Георгиевская ленточка — символ Победы", "Мы чтим память героев". Акция состоялась в городе Бельцы 15 апреля.
Как ранее сообщал Лайф, на днях молдавский парламент принял закон о запрете георгиевской ленты и символов Z и V. Теперь за их распространение или использование на собраниях и других массовых мероприятиях и прочую демонстрацию гражданам грозит штраф в размере от 100 до 200 долларов, а юрлицам — до 400 долларов.
Twitter / Анжелика Россия