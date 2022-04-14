Волонтёры #МыВместе эвакуировали в РФ семью, прошедшую более 50 км, чтобы попасть в Херсон

Всего на территорию России было доставлено 11 человек, включая двоих жителей Херсона и пенсионерку из Мариуполя. Сейчас они все находятся в тепле и безопасности.

Волонтёры #МыВместе эвакуировали 11 человек из Херсона в Россию, в том числе семью, прошедшую более 50 км, чтобы попасть в город. Видео предоставлено LIFE

Волонтёры #МыВместе под руководством депутата Госдумы, замглавы фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича при содействии Росгвардии эвакуировали в Крым семью из восьми человек. Они преодолели более 50 километров пешком из Николаевской области, чтобы попасть в Херсон.

"Семья из пяти взрослых и троих детей, младшему из которых — два года, преодолела больше 50 километров, чтобы попасть в Херсон и потом уехать в Россию. Добирались как на попутках, так и пешком", — отмечается в релизе, имеющемся в распоряжении Лайфа.

Из Херсона также были эвакуированы двое местных жителей и пенсионерка из Мариуполя. У всех было при себе только самое необходимое. Людей нашли российские военные на вокзале в городе и приютили у себя. По словам Кастюкевича, военнослужащие сообщили фракции о беженцах.

"Мы выехали на автомобиле "Газель" с сопровождением автомобиля "Тигр" и экипажем. Приехали, забрали их, привезли на нашу базу. Накормили", — рассказал депутат.

Семью поселили в пункте временного размещения, пенсионерку отправили в Воронежскую область, а два человека из Херсона уехали к родственникам в Крым. Кастюкевич отметил, что в эвакуации приняли также участие сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности, работники пограничного контроля, врачи, правительство полуострова.

"Люди находятся в тепле, безопасности, ими занимаются, и вот сегодня они отзванивались, говорили спасибо. А спасибо для нас — одна из самых важных вещей!" — добавил он.

Одна из эвакуированных жительниц Снегирёвки, Мария, поблагодарила российских военных и отметила, что рассказы в украинских СМИ про них не являются правдой. По её словам, ВС РФ кормят жителей Украины, привозят в сёла воду и продукты, дают детям сладости. "Теперь мы в России, можно дышать спокойно, мы очень всем благодарны", — заключила Мария.