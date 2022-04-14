Бывший тренер Джоковича назвал позором отстранение российских спортсменов
В начале марта МОК выступил за недопуск российских спортсменов к соревнованиям.
Никола Пилич, бывший тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, назвал позорным решение отстранить российских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщает издание Kurir.
"Это позор! Это просто позор! Делали ли они нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли тогда их теннисистам выходить на корт?" — сказал Пилич.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
Imago / TASS