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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 12:12
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Бойцы ВСУ сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали"

Во дворе объекта сейчас стоят некоторые экспонаты, которые люди смогли спасти от уничтожения, например бюст Ленина.

Украинские боевики сбежали с позиций, которые они занимали в здании Мариупольского краеведческого музея неподалёку от завода "Азовсталь". Как пишет РИА "Новости", в здании у националистов располагались склады с вооружением.

"Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", рассказал местный житель Александр Николаевич.

В настоящее время здание сильно повреждено. Во дворе сейчас стоят некоторые экспонаты, которые люди смогли спасти от уничтожения, например бюст и статуи Ленина. Александр рассказал, что местные жители надеются восстановить культурный объект: музей посещает реставратор, а горожане стараются всячески ему помогать.

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Как сообщал Лайф, ранее в СК РФ заявили, что засевшие на "Азовстали" снайперы "Азова" стреляют по мирным жителям. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил расследовать данные преступления украинских стрелков и установить лиц, причастных к ним.

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ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Оксана Попова
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