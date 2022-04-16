Бойцы ВСУ сбежали с позиций в музее недалеко от "Азовстали"

Во дворе объекта сейчас стоят некоторые экспонаты, которые люди смогли спасти от уничтожения, например бюст Ленина.

Украинские боевики сбежали с позиций, которые они занимали в здании Мариупольского краеведческого музея неподалёку от завода "Азовсталь". Как пишет РИА "Новости", в здании у националистов располагались склады с вооружением.

"Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — рассказал местный житель Александр Николаевич.

В настоящее время здание сильно повреждено. Во дворе сейчас стоят некоторые экспонаты, которые люди смогли спасти от уничтожения, например бюст и статуи Ленина. Александр рассказал, что местные жители надеются восстановить культурный объект: музей посещает реставратор, а горожане стараются всячески ему помогать.