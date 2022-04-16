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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 14:26

Российские гимнасты после разрыва контрактов с немецкими клубами могут переехать в Италию

Международная федерация гимнастики ранее отстранила россиян и белорусов от своих соревнований, при этом запрет не касался национальных клубных турниров.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что российские спортсмены, с которыми разорвали контракты немецкие клубы, могут перейти в итальянские команды. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Немецкие клубы разорвали контракты со всеми российскими гимнастами, кроме Владислава Поляшова. Но Артур Далалоян скоро едет в Италию, и, возможно, мы скоро тоже перейдём в итальянские клубы. Это коммерческие соревнования, но участие в них мне важно не с точки зрения денег, а с точки зрения спортивной составляющей: конкуренции, возможности увидеть соперников", — сказал Нагорный.

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Ранее о расторжении немецкими клубами контрактов со всеми российскими гимнастами заявил олимпийский чемпион Артур Далалоян.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой. При этом на национальные клубные турниры эти ограничения не распространялись.

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ТАСС / Егор Алеев

Роман Фейгин
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