В Германии расторгли все контракты российских гимнастов с местными клубами

Международная федерация гимнастики до этого отстранила россиян и белорусов от своих соревнований, при этом запрет не касался национальных клубных турниров.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян заявил, что клубы немецкой Бундеслиги из-за сложной политической ситуации решили разорвать контракты с российскими спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.

"Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в Бундеслиге точно не выступим. Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования. Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире", — сказал Далалоян.

Далалоян в прошлом году выступал за "Швебиш Гмюнд – Вецгау". Давид Белявский защищал цвета клуба "КТВ Штраубенхардт", Никита Нагорный — "ТГ Саар". Действующим чемпионом Бундеслиги является "Тус Виннхорст", в составе которого в соревнованиях участвовал россиянин Владислав Поляшов.