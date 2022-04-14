Минспорт планирует проведение в России Гран-при по фигурному катанию и гимнастике

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в эфире НТВ, что его ведомство рассматривает вариант проведения в различных регионах страны Гран-при по целому ряду видов спорта, в том числе по фигурному катанию.

"Мы планируем проведение Гран-при по фигурному катанию, по гимнастике, по другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов, так как большее время они были за рубежом. Здесь будет хорошая возможность для популяризации спорта, для поднятия патриотичности, когда люди сами приходят на стадион, дети видят своих героев, болеют за своих спортсменов", — сказал Матыцин.