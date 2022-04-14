Минспорт планирует проведение в России Гран-при по фигурному катанию и гимнастике
МОК в начале марта призвал не допускать российских атлетов к соревнованиям.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в эфире НТВ, что его ведомство рассматривает вариант проведения в различных регионах страны Гран-при по целому ряду видов спорта, в том числе по фигурному катанию.
"Мы планируем проведение Гран-при по фигурному катанию, по гимнастике, по другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов, так как большее время они были за рубежом. Здесь будет хорошая возможность для популяризации спорта, для поднятия патриотичности, когда люди сами приходят на стадион, дети видят своих героев, болеют за своих спортсменов", — сказал Матыцин.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Михаил Метцель