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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 14:28
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Нефтеперерабатывающий завод горит в Лисичанске

На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия.

В городе Лисичанск на западе Луганской области горит нефтеперерабатывающий завод. О возгорании пишет Луганский информационный центр.

На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия. Подробности и причины случившегося пока не известны.

  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр
  • Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр
    Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Фото © Луганский информационный центр

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Луганский информационный центр

Никита Осипов
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