Нефтеперерабатывающий завод горит в Лисичанске
На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия.
В городе Лисичанск на западе Луганской области горит нефтеперерабатывающий завод. О возгорании пишет Луганский информационный центр.
На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия. Подробности и причины случившегося пока не известны.
Ранее Лайф писал, что в Рубежном подорвали цистерну с азотной кислотой. Местных жителей призвали закрыть все окна и не выходить из укрытий, так как кислота может нанести непоправимый вред здоровью. Также следует подготовить маски, пропитанные содовым раствором.