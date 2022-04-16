Нефтеперерабатывающий завод горит в Лисичанске

На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия.

В городе Лисичанск на западе Луганской области горит нефтеперерабатывающий завод. О возгорании пишет Луганский информационный центр.

На кадрах, снятых очевидцами, видны поднимающиеся в небо клубы чёрного дыма с территории предприятия. Подробности и причины случившегося пока не известны.





