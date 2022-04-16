"Королева драмы": Американцы посоветовали Зеленскому "принять таблетки и поспать" после его слов о России

Читателей The Hill возмутило, что глава Незалежной призвал весь мир задуматься об опасности применения Россией ядерного оружия.

Читатели американского издания The Hill враждебно отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского журналистам канала CNN о том, что миру нужно проявить беспокойство относительно того, что Россия якобы может применить ядерное оружие.

"До сих пор они им не были нужны, прекратите тактику ядерного запугивания", — написал Revolution.

"Я так устал от Зеленского. Я не чувствую, что обязан выручать его из затруднительного положения", — высказался Paul Whittaker.

Многие пользователи в комментариях подняли Зеленского на смех. Юзер с ником Early cuyler запостил мем с надписью "Проконсультируйся с доктором. Возможно, он в качестве лечения посоветует тебе закрыть рот". А ещё один комментатор назвал его "королевой драмы".