В Петербурге похоронили погибшего на Украине генерал-майора Владимира Фролова

Церемония с воинскими почестями прошла на Серафимовском кладбище. В последний путь военнослужащего также проводил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым, который погиб на Украине в ходе специальной военной "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Его похоронили на Серафимовском кладбище с воинскими почестями. В последний путь проводить военнослужащего пришёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться, как в последний раз", — сказал Беглов в ходе церемонии.

Губернатор назвал его настоящим патриотом. Он рассказал, что отец Фролова прошёл Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжёг Хатынь. А спустя более семидесяти лет его сын "отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожжённых в одесском Доме профсоюзов".