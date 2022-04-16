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Опубликовано 16 апреля 2022, 15:12
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В Петербурге похоронили погибшего на Украине генерал-майора Владимира Фролова

Церемония с воинскими почестями прошла на Серафимовском кладбище. В последний путь военнослужащего также проводил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Санкт-Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армией генерал-майором Владимиром Фроловым, который погиб на Украине в ходе специальной военной "Операции Z". Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Его похоронили на Серафимовском кладбище с воинскими почестями. В последний путь проводить военнослужащего пришёл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики в Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться, как в последний раз", — сказал Беглов в ходе церемонии.

Губернатор назвал его настоящим патриотом. Он рассказал, что отец Фролова прошёл Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжёг Хатынь. А спустя более семидесяти лет его сын "отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожжённых в одесском Доме профсоюзов".

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Ранее в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине. Военное ведомство выделило заслуги ефрейтора Михаила Крылова, полковника Романа Брикульского и старшего сержанта Владимира Ватрусенко.

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Pixabay

Николь Вербер
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