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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 08:25
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Киев приказал боевикам в "Азовстали" расстреливать товарищей за решение сдаться в плен

До этого российская сторона предложила военным ВСУ добровольно сложить оружие, так как завод в Мариуполе окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт.

Киев приказал боевикам, удерживающим "Азовсталь" в Мариуполе, расстреливать товарищей, которые захотят сдаться российским военным. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников", — пояснил он.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ предложили заблокированным на "Азовстали" в Мариуполе боевикам сложить оружие и сдаться. Как сообщили в ведомстве, националисты уже обращались к властям, но те ответили угрозой расстрела в случае их сдачи в плен.

Советник премьера ДНР: Под "Азовсталью" есть целый подземный город
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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми
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