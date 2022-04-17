Киев приказал боевикам в "Азовстали" расстреливать товарищей за решение сдаться в плен

До этого российская сторона предложила военным ВСУ добровольно сложить оружие, так как завод в Мариуполе окружён и дальнейшее сопротивление ни к чему не приведёт.

Киев приказал боевикам, удерживающим "Азовсталь" в Мариуполе, расстреливать товарищей, которые захотят сдаться российским военным. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников", — пояснил он.