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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 08:22
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Сотни иностранных наёмников заблокированы на "Азовстали"

По словам взятых в плен украинских военных, в их числе выходцы из Канады и европейских стран.

Несколько сотен иностранных наёмников сейчас заблокированы на территории предприятия "Азовсталь". Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружено до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады", — сказал Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что российские военные предложили заблокированным на "Азовстали" боевикам сложить оружие и сдаться. Как сообщили в ведомстве, националисты уже обращались к властям Киева, но те ответили угрозой расстрела в случае их сдачи в плен.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Оксана Попова
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