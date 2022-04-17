Сотни иностранных наёмников заблокированы на "Азовстали"
По словам взятых в плен украинских военных, в их числе выходцы из Канады и европейских стран.
Несколько сотен иностранных наёмников сейчас заблокированы на территории предприятия "Азовсталь". Об этом рассказал на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия "Азовсталь" в составе украинской группировки сейчас окружено до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады", — сказал Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские военные предложили заблокированным на "Азовстали" боевикам сложить оружие и сдаться. Как сообщили в ведомстве, националисты уже обращались к властям Киева, но те ответили угрозой расстрела в случае их сдачи в плен.
ТАСС / Гавриил Григоров