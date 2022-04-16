ВС России зачистили всю городскую территорию Мариуполя от ВСУ и боевиков "Азова"

МО РФ дали шанс засевшим в "Азовстали" боевикам спасти свои жизни — добровольно сдаться и сложить оружие.

Городскую территорию Мариуполя зачистили от украинских войск ВС России и подразделения Народной милиции ДНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что у них есть единственный шанс спасти свои жизни — добровольно сдаться и сложить оружие. Он напомнил, что в городе на момент его окружения 11 марта, в частности, находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, нацистские формирования "Азов", "Айдар"*, "Правый сектор"*, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники, которые в общей сложности составляли порядка 8100 человек.

В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих, более 4000 были уничтожены. В настоящее время 2,5 тысячи украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников засели в "Азовстали".

Ранее в Минобороны заявили о том, что потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек. В ведомстве подчеркнули, что заявления Зеленского о том, что безвозвратные потери ВСУ за время "Операции Z" составляют 2,5–3 тысячи, являются ложными.