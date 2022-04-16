"Там много вопросов": Зеленский назвал недостаточной одну встречу с руководством России

По словам главы Незалежной, переговоры включают в себя довольно много вопросов, по некоторым пока не известно, какая из сторон на чьи условия согласится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо более одной встречи с руководством России.

"Я за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдётся одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всём. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдём на их вариант", — сказал он в интервью украинским сетевым СМИ.

И в частности, это касается вопроса Донбасса. По словам Зеленского, Россия, Донецкая и Луганская народные республики постоянно хотят изменить статус в этой части, в то время как Незалежная хочет каких-то договорённостей, чтобы граждане, считающие себя украинцами, знали, где живут: "не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства". При этом лидер Незалежной указал и на небеспочвенные опасения ДНР и ЛНР.

"Те (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может", — подчеркнул Зеленский.