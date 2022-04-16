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Опубликовано 16 апреля 2022, 16:03
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Зеленский высказался о двух составляющих мирного договора с Россией

Он считает, что гарантии безопасности для Украины должны быть представлены отдельным соглашением.

Мирный договор, который мог бы подписать Киев с Москвой, должен состоять из двух документов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, объяснив это тем, что обстоятельства якобы меняются и люди "видели, что было в Буче".

"Я считаю, это может быть два разных документа. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно её отношений с РФ", — сказал он в интервью украинским СМИ.

По мнению Зеленского, США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль вполне могли бы стать гарантами безопасности в рамках договора с Москвой. Однако он констатировал, что ни у одной страны нет окончательного ответа на этот счёт.

Ранее Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что Украина ещё раньше начала "войну" с Россией. Лидер Незалежной отметил, что его стране нужна была помощь, именно поэтому Киев хотел в НАТО. Он также подчеркнул, что по той же причине государству нужно было сильное руководство.

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ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Татьяна Миссуми
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